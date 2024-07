Vida Urbana Comerciante filma cobra gigante morta durante passeio de barco: 'Para quem gosta de banhar no lago' Vídeo foi gravado no lago do Rio Tocantins, próximo de Porto Nacional. Imagens foram postadas nas redes sociais e chamaram atenção dos internautas

Uma cobra gigante foi filmada no lago de Porto Nacional neste fim de semana. O animal estava morto, mas chamou atenção do comerciante Agnaldo Teles Barbosa, de 44 anos, que estava passeando pelo lago. A imagem foi postada nas redes sociais e surpreendeu os internautas. "Para quem gosta de banhar no lago", brincou o empresário. Leia Também: - Inscrições para cur...