Redação Jornal do Tocantins

Um comerciante de Araguaína, região norte do estado, foi indiciado pela morte de uma pessoa usuário de drogas nesta segunda-feira, 3. O crime ocorreu em agosto de 2022 e o suspeito, de 46 anos, é acusado de ter matado a vítima com um tiro.

De acordo com a Polícia Civil (PC) , o comerciante confessou a ação e disse que sofria ameaças da vítima, que tinha 30 anos. Até a conclusão da investigação, o suspeito estava em liberdade.

O crime ocorreu por volta de 21h30 do dia 15 de agosto de 2022. No local, uma mulher relatou à polícia que estava em casa quando ouviu vários tiros. Ao sair, viu a vítima ensanguentada e caída no chão, mas que não tinha nenhum suspeito por perto.

Segundo a polícia, o suspeito tem um comércio que fica perto de onde a vítima foi morta e a confissão do crime aconteceu durante interrogatório.