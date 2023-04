Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu um comerciante de 46 anos, suspeito de matar a tiros Wenddell Junior de Oliveira Silva, de 30 anos, na noite do dia 14 de agosto de 2022. A vítima era dependente químico e o crime ocorreu no setor Araguaína Sul.

No dia do crime, uma mulher ligou para a Polícia Militar (PM),após ouvir disparos de arma de fogo. Ao sair em frente a sua casa visualizou Wenddell no chão.

Após a identificação do suspeito, o homem que tinha um comércio próximo ao local do crime, disse à polícia que era ameaçado pela vítima e, por isso, o matou.

A Polícia Civil realizou a prisão preventiva, em que o suspeito de 46 anos, responderá pelo crime de suposto homicídio qualificado.