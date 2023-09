Nesta quarta-feira, 20, inicia no Estado o período de vazio sanitário do algodão, que segue até 20 de novembro. Neste intervalo, ficam proibidos a manutenção e o plantio da oleaginosa.

De acordo com o governo, os objetivos da medida são prevenir e controlar o bicudo do algodoeiro, principal praga que ataca a cultura de algodão. A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) realizará o monitoramento das áreas de cultivo cadastradas, a fim de garantir que não haja plantas vivas com risco fitossanitário no campo.

A legislação prevê que, em caso da presença de plantas vivas com risco fitossanitário, o processo de eliminação é de responsabilidade do proprietário ou ocupante da área, e o produtor deve fazê-lo de forma mecânica ou química. Caso sejam descumpridas as normas, o proprietário estará sujeito a sanções previstas em lei.

Na última safra (2022/2023), a medida foi implementada em dez estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Tocantins, Piauí, São Paulo e Paraná.

O Tocantins possui, atualmente, uma área de cultivo de algodão cadastrada na Adapec de aproximadamente 6,2 mil hectares.

Bicudo do Algodoeiro

Conforme o governo, os adultos são besouros com coloração cinza ou castanha, medindo de 3 mm a 7mm de comprimento. Eles infestam as lavouras de algodão desde o início da emissão de botões florais até a colheita, podendo ter de 4 a 6 gerações em um ciclo da cultura e, se não forem controlados, podem causar perdas de até 70% da produção.