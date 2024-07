Vida Urbana Começa distribuição das urnas eletrônicas para os locais de votação no Tocantins No total, 4.924 urnas eletrônicas estão disponíveis, destinadas às 33 zonas eleitorais do TRE-TO

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) deu início à distribuição das urnas eletrônicas para os locais de votação no estado. Os equipamentos estão sendo transportados para os cartórios eleitorais da capital e do interior. No total, 4.924 urnas eletrônicas estão disponíveis, destinadas às 33 zonas eleitorais do TRE-TO. Leia também: Apa...