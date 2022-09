Vida Urbana Começa amanhã a 5ª edição do Festival do Chambari, em Paraíso do Tocantins O evento terá três dias de duração e será realizado no setor Parque das Águas

Após o Festival Gastronômico em Taquaruçu, realizado na semana passada, os tocantinenses têm a chance de participar do Festival do Chambari, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado. A abertura do evento começa amanhã, 15, a partir das 19h no Parque das Águas e segue até dia 17, sábado. Essa é a 5ª edição do Festival que, segundo a assessoria ...