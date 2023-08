Vida Urbana Comando dos Bombeiros em Palmas aponta sinais de ação criminosa nos recentes incêndios Avaliação é do comandante Alex Matos Fernandes, do 1º Batalhão, com base nos indícios de participação humana em dois recentes incêndios de grandes áreas urbanas

O comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros de Palmas, tenente-coronel Alex Matos Fernandes afirmou que os incêndios ocorridos recentemente na capital possuem característica de ação criminosa. De acordo com o tenente-coronel, durante o período de estiagem no Tocantins, os incêndios ocorrem em todo o período, principalmente à tarde e início da noite,...