Vida Urbana Com vida, homem de 68 anos é retirado das ferragens após sofrer capotamento Corpo de Bombeiros realizou desencarceramento da vítima que recebeu primeiros socorros do Samu

Um homem de 68 anos acabou ficando preso às ferragens da caminhonete que dirigia após sofrer um capotamento nesta segunda-feira, 6, na rodovia TO 070 entre Aliança e Brejinho de Nazaré, próximo a cidade de Porto Nacional. A vítima precisou ser desencarcerada do carro pelo Corpo de Bombeiros e saiu do veículo com vida. A corporação, ao chegar ao local, e...