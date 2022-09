Vida Urbana Com vacinação em queda, agosto tem o menor número de doses anticovid aplicadas Apenas 26,54% dos tocantinenses completaram o esquema com dose de reforço e 38,7 mil se vacinaram em agosto ante os 128 mil de janeiro

Com a vacinação anticovid em queda o Tocantins registra somente 592.140 doses aplicadas na população tocantinense de janeiro a agosto, o mês com pior desempenho de imunização no ano, com apenas 38.729 doses aplicadas. No primeiro mês do ano, foram 128.165. No ano passado, foram aplicadas 1.215.883 doses desde 17 de janeiro, data em que o primei...