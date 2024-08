Vida Urbana Com vítimas conhecidas da maioria dos moradores, Cascavel vive luto coletivo por acidente Com pouco mais de 348 mil habitantes, o município não é necessariamente considerado pequeno, mas o clima de vila interiorana permite que boa parte dos moradores conheça alguém próximo das vítimas, algumas delas ilustres, como o médico radiologista da cidade, a escrevente do cartório e a influenciadora que dava dicas de nutrição

Se fosse uma família, Cascavel, no oeste paranaense, teria perdido 24 das 62 vítimas da queda do avião da Voepass, que vivam na cidade ou em municípios vizinhos, e eram conhecidos da população, que vive uma espécie de luto coletivo. Com pouco mais de 348 mil habitantes, o município não é necessariamente considerado pequeno, mas o clima de vila interiorana permit...