Redação Jornal do Tocantins

Decreto de número 10, baixado na segunda-feira, 1º de março, pelo prefeito de Araguaína Wagner Rodrigues (SD) fixa multa de R$ 100 em cada CPF que estiver sem o uso, obrigatório, de máscara de proteção individual, cobrindo nariz e boca, em todos os locais públicos e privadas. Se a fiscalizar flagrar a pessoa sem a máscara mais de uma vez a multa sobe para R$ 200. O decreto também declara toque de recolher.

O decreto cita, nominalmente, o uso de máscara obrigatórios em locais como a via lago, o parque Cimba, praças, academias ao ar livre, entre outros, que só podem funcionar até as 22 horas. O decreto também proíbe pessoas com mais de 60 anos em ambientes públicos. Caso sejam flagrados, poderão ser retirados coercitivamente.

O toque de recolher proíbe pessoas nas ruas de meia-noite às 5h. A multa para quem descumprir é R$ 100 mais um processo por crime contra a ordem e a saúde pública. Só podem sair de casa, profissionais de saúde, de fiscalização, de limpeza Urbana, da segurança pública, da imprensa, catadores, profissionais entregadores e em situação de rua.

Outro servidor público atuante no combate a Covid-19 precisa apresentar documento comprobatório de seu registro no respectivo conselho, carteira funcional ou similar para circular nesse horário.

Restaurantes de 7 às 22h

O comércio alimentício, como bares, restaurantes, cinema, academias, food trucks, trailers, açaiterias, pizzarias, sanduicherias, adegas, conveniências e similares, somente poderão funcionar entre 7h e 22h, já incluída uma hora de tolerância, e apenas com 50% da capacidade.

A mesma capacidade se aplica a supermercados, mercados, hipermercados e similares. É preciso controlar entrada e manter distanciamentos em possíveis filas.

Em bares e similares, estão proibidos música ao vivo e mecânica, ou qualquer instrumento sonoro, além de locais para danças, que devem ser isolados.

Só podem ultrapassar o horário de 22h, fixado no decreto, os restaurantes, lanchonetes e conveniências em postos de combustíveis ao longo da BR-153.

Segundo o decreto, igrejas e templos somente poderão efetuar suas atividades até às 22h.

Reunião em casa com o máximo de 8

O decreto proíbe bailes, eventos, festas, shows, formaturas, colações de graus, casamentos, confraternizações, aniversários, reuniões, campeonatos de futebol, entre outros. O máximo permitido é de 8 pessoas, além de moradores de casas e chácaras, por exemplo.

Colações de graus só poderão ocorrer em gabinete, sem a presença de convidado ou familiar, com a comunicação aos órgãos fiscalizadores com antecedência de 5 cinco dias.

A multa por infração dessa parte é de R$ 500, além de responder por crime contra a ordem e a saúde pública.

O dinheiro dessas multas será destinada à compra de equipamentos e insumos para o combate à pandemia, segundo o decreto.

Segundo a prefeitura, a rede pública de saúde tem 86,2% dos 55 leitos de UTI ocupados, mais 33,3% dos leitos clínicos em uso e ainda 52,9% dos leitos de UTI pediátrica estão com pacientes, sendo que mais de 50% desses leitos estão ocupados por moradores de outros Município.