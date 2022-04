Vida Urbana Com risco de desmoronamento, parte da pista da BR-153, em Colinas, é interditada De acordo com a Defesa Civil, as causas seriam os desgastes naturais do tempo

Parte da pista da BR-153, em Colinas, na região noroeste do estado, está interditada. De acordo com informações da Defesa Civil de Colinas do Tocantins, as equipes isolaram a área após começar a desmoronar na parte interna. O local com risco de desmoronamento fica no perímetro urbano da cidade. Ainda segundo informações da Defesa Civil, a marginal que dá ace...