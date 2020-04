A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou nesta sexta-feira, 3, que por meio do Núcleo de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalhador (NASST) 1.200 servidores do Hospital Geral de Palmas (HGP) foram imunizados contra a gripe H1N1, conhecida como Influenza. Segundo a pasta, a ação teve que ser antecipada pelo Ministério da Saúde, por conta da pandemia de Covid-19.

“Conforme a orientação do Ministério da Saúde, em razão da pandemia de Covid-19, antecipamos a data da campanha. É uma forma de aumentar a proteção à saúde dos profissionais que atuam na unidade”, explicou o diretor administrativo do HGP, João Carlos Dias Medeiros.

Sem vacina

Servidores do HGP, que pediram para que seus nomes não fossem revelados, relataram ao Jornal do Tocantins, que nem todos os profissionais da unidade receberam a vacina. Segundo os relatos, agentes de outros setores tomaram as doses no HGP, o que resultou a falta da vacina para os próprios servidores da unidade.

Questiona sobre o episódio, a SES garantiu, por meio de nota, que a vacinação no HGP é exclusiva para servidores da unidade. A pasta destaca que os profissionais que não foram atendidos devem procurar uma unidade básica de saúde, em Palmas, para receberem as doses. A meta da secretaria é vacinar 35.097 em todo o Tocantins, sendo 9.264 na Capital.

Confira a nota da SES

“A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que a vacinação contra Influenza, no Hospital Geral de Palmas (HGP) é exclusiva para servidores da unidade e nesta semana, 1.200 pessoas foram vacinadas.

A SES destaca que os servidores que não foram atendidos na unidade, devem procurar uma unidade básica de saúde, na Capital.

Sobre a quantidade de trabalhadores da saúde, a SES esclarece que a meta é vacinar 35.097 em todo o Estado, destes, 9.264 em Palmas.”