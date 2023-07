Vida Urbana Com registro de 78 mil, mulheres são maioria entre as 146 mil pessoas com deficiência no Tocantins Segundo dados do módulo Pessoas com deficiência da PNAD Contínua, estado registrou em 2022, 9,3% da população de 2 anos ou mais com algum tipo de deficiência; entre os números, 68 mil são homens

Segundo dados do módulo Pessoas com deficiência, da PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Tocantins registrou em 2022, 9,3% da população de 2 anos ou mais com algum tipo de deficiência, o que representa 146 mil pessoas. O levantamento aponta que as mulheres eram maioria, com registro de 78 mil pessoas do sexo feminino (9,9%), enquanto q...