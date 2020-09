Vida Urbana Com queda de 30% no número de doadores, Hemorrede está com estoques de sangue baixos Pandemia causou redução das coletas e as demandas seguem altas em todas as unidades hospitalares; Saúde convoca população para agendar a doação

Com uma queda de 30% dos doadores, a Hemorrede Tocantins divulgou que está com estoque baixo em todas as unidades hemocentros do Estado e convocou a população para doar sangue. Em 2019, entre março e junho, o Estado teve 10.402 doadores, já em 2020 tiveram 7.568, o que significa uma queda de 2.834 candidatos. Os números são da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Conforme a SES,...