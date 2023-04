Termina às 16h desta segunda-feira, 10, o prazo de inscrição para o concurso da educação. Ao todo são ofertadas 5.242 vagas com remuneração inicial prevista de R$ 4.826,20.

A taxa de inscrição custa R$ 150 e deve ser paga até terça-feira, 11. Vale destacar que os candidatos às vagas para a educação indígena terão isenção na taxa de inscrição.

O certame é promovido pelo Governo do Tocantins por meio da Secretaria de Estado da Administração (Secad) e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Vagas e provas

As provas estão agendadas para o dia 11 de junho de 2023, e serão realizadas em sete municípios tocantinenses: Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado do Tocantins e no site da Fundação Getúlio Vargas.

As vagas são distribuídas para os cargos de professor regente, coordenador pedagógico, orientador educacional e professor da educação básica na educação indígena.

A maior quantidade de vagas são para as disciplinas de português e matemática. Mas também tem vagas de outras disciplinas como história, geografia, ciências biológicas, artes, educação física, entre outras.