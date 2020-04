Vida Urbana Com proprietário em viagem, residência pega fogo e fica parcialmente destruída em Araguaína Um vizinho sentiu o cheiro de fumaça e acionou o Corpo de Bombeiros

Uma residência ficou parcialmente destruída pelo fogo no setor Jardim Paulista em Araguaína, Norte do Estado. O caso a aconteceu nesta quinta-feira, 9, conforme oC de Bombeiros e a casa estava vazia já que, segundo vizinho, o morador estava viajando. Conforme a corporação, quando acionada para conter as chamas encontraram a casa estava trancada e a cerca elétrica aciona...