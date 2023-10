Autorizado durante a sessão ordinária administrativa realizada na tarde de quinta-feira, 19, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), o pedido de abertura do concurso para juiz substituto que prevê sete vagas.

De acordo com o tribunal, caberá ao TJTO promover os procedimentos para a realização do certame. As diretrizes passarão pela aprovação do colegiado.

Pedido da OAB-TO negado

Ainda na mesma sessão, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-TO) teve o pedido de vaga aberta após a aposentadoria compulsória do desembargador Ronaldo Eurípedes, negado.

De acordo com o tribunal, o TJTO oficiará novamente o Ministério Público Estadual (MPETO) para que a instituição envie a lista sêxtupla com os nomes dos indicados.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins informou por meio de nota nesta quinta-feira, que irá aguardar a disponibilização formal da decisão do Tribunal de Justiça do Estado para analisar juridicamente as eventuais medidas a serem tomadas.