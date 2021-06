Vida Urbana Com prazo de 20 dias, Justiça determina regularização da escala de médicos na maternidade em Paraíso Descumprimento pode acarretar em multa e bloqueio de recursos para o custeio dos partos não realizados

Atualizada às 17:42 A Justiça Estadual determinou que o Estado regularize as escalas de plantão na maternidade do Hospital Regional de Paraíso do Tocantins. A medida tem um prazo de 20 dias para ser cumprida e as escalas devem ter os números necessários de médicos dos setores de obstetrícia, cirurgião e pediatria. Essa decisão, com base em uma ação c...