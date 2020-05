A adesão à obrigatoriedade no uso de máscaras para o enfrentamento da Covid-19 na Capital vem com bons resultados, conforme a Prefeitura de Palmas. O mesmo resultado positivo a adesão ocorreu em outras cidades como Araguaína, Porto Nacional e Miracema, que também determinaram o uso obrigatório do item. O Governo do Tocantins também publicou o Decreto 6.092 adotando a medida para todo o Estado.

Entretanto, flagras de alguns descumprimentos foram feitos pela equipe do Jornal do Tocantins. Na final de semana em Palmas, o JTo encontrou um grupo de pessoas em uma praia, em confraternização, sem o uso do item de segurança obrigatório. Também houve alguns flagras de ciclistas e pessoas saindo de conveniências sem o uso ao longo da última semana.

A reportagem buscou junto a Prefeitura de Palmas os dados de multas e/ou notificações sobre a falta do uso da máscara, mas a Prefeitura de Palmas respondeu que “na primeira semana de vigência do decreto que obriga o uso de máscaras, poucas pessoas não fizeram o uso desse equipamento”, em nota.

A gestão não repassou quanto seriam essas “poucas pessoas”, entretanto, parabenizou a população que na sua maioria adere ao uso. A medida adotada pela gestão visa à proteção individual e também ao próximo, já que as máscaras podem ajudar a reduzir a contaminação pela Covid-19. A Prefeitura ainda lembra que as equipes de fiscalização estão se dedicando as situações mais extremas.

Estado e Municípios

O Jornal do Tocantins ainda entrou em contato com outras gestões municipais para saber como está a fiscalização nas cidades e a adesão aos equipamentos, já que além das determinações municipais, o item passou a ser obrigatório em todo o Tocantins devido o Decreto 6.092, publicado no Diário Oficial Estado (DOE).

Os integrantes do Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19 adotaram a medida para aumentar o combate e o uso obrigatório é válido também nas barreiras sanitárias serão instaladas nas divisas. No decreto, da última terça-feira, 5, a gestão estadual também recomendou que os municípios voltem a adotar a modalidade de Distanciamento Social Ampliado (DAS), que não se limita a grupos específicos.

Em Araguaína, a Prefeitura informou que a população tem usado máscaras em locais públicos como é determinado por decreto. “A fiscalização tem abordados os moradores sem o item de segurança, que geralmente aceitam as orientações, com exceção de um único caso”, conforme a nota. A primeira e única multa até o momento ocorreu nesta sexta-feira, 8, à um homem de 35 anos que se recusou a usar o equipamento ao ser abordado pela equipe de fiscalização no pátio da Rodoviária.

Já em Miracema do Tocantins, nos quatro primeiros dias que a determinação do uso obrigatório é válida, o Município disse que houve uma “expressiva adesão da comunidade e colaboração importante dos estabelecimentos comerciais”, em nota. Até esta segunda-feira, 11, registraram-se três denúncias, que neste primeiro momento foram tratadas com ações educativas de conscientização.

Em Porto Nacional, a Prefeitura Municipal informou que não houve denúncias, nem aplicação de multas, já que “a população aderiu bem ao Decreto”. A administração da cidade disse que as multas registradas se referem a outras infrações cometidas, entretanto não informou quais os motivos e quantas multas foram aplicadas.

A redação também entrou em contato com as gestões de Tocantinópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Dianópolis, mas ainda não teve retorno.