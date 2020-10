Vida Urbana Com pias e álcool em gel, Feira do Bosque retorna para espaço original sem aglomeração Atendimento no ponto tradicional retornou neste domingo, 18, sem filas, segundo a Prefeitura de Palmas

Com pias para lavar as mãos e álcool em gel, as atividades da Feira do Bosque retornaram para o ambiente tradicional neste domingo, 18. A Feira estava funcionando no espaço da 304 Sul e voltou para a Praça do Bosque dos Pioneiros após adaptações do local pela Prefeitura de Palmas. Na volta da atividade na praça ocorreu sem filas ou aglomerações, segundo a gestão. Conforme a Pref...