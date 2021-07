Vida Urbana Com perfis falsos em aplicativos, crimes de estelionato tem crescimento de 75% no Tocantins “Queria saber se podia depositar o valor do aluguel, porque eu estou precisando por problema de saúde”, conta a dona de casa, Eliana Reinke Bahr, sobre o teor da mensagem que a fez vítima de um golpe

Com um crescimento de 75,2% nos crimes de estelionato, o ambiente virtual é o lugar que mais vem formando vítimas nos últimos anos. Os dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de janeiro a julho do ano passado mostram que 344 pessoas foram vítimas e nesse ano, no mesmo período, já são 603 novos casos. Somente nos primeiros sete dias de julho, nove pessoas caíram e...