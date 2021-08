Vida Urbana Com pandemia, 44% das crianças e adolescentes se sentiram mais tristes Pesquisa é da Fundação Lemann e do Instituto Natura

Uma pesquisa feita pela Fundação Lemann em parceria com o Instituto Natura mostrou que 94% das crianças e dos adolescentes tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia. Segundo os pais e responsáveis, 56% ganharam peso, 44% se sentiram tristes, 38% ficaram com mais medo e 34% perderam o interesse pela escola. A pesquisa “Onde e como estão as crianç...