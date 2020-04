Neste sábado, 25, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO) realizou 26 exames para Covid-19 e 10 amostras deram resultado positivo para a doença, sendo que 8 serão notificadas pelo Tocantins e duas pelos estados de Goiás e Rio Grande do Sul. Desde o início das recomendações de isolamento social devido à pandemia, este é o recorde de confirmações em um dia no Estado.

De acordo com o 42º boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), os dez casos estão distribuídos entre as cidades de Araguaína (6), Palmas (1) e Couto Magalhães (1) que até o momento não tinha nenhuma confirmação.

Em Araguaína, os novos pacientes com a doença são quatro homens, de 10, 24, 29 e 51 anos, e duas mulheres, de 21 e 47 anos. O caso de Couto Magalhães é de um homem de 39 anos e, Na Capital, de uma mulher de 31 anos.

Com as 8 novas confirmações, o Tocantins contabiliza 58 casos de infecção pelo novo coronavírus distribuídos da seguinte forma: Palmas (31), Araguaína (20), Cariri do Tocantins (1), Couto Magalhães (1), Gurupi (1), Dianópolis (1), Paraíso do Tocantins (1), Sítio Novo (1) e Tocantinópolis (1).

O Estado também registra 2 mortes, 16 pacientes recuperados e dispensados do isolamento, 36 em isolamento domiciliar e 4 pacientes estão internados, sendo 3 na rede pública e 1 rede privada. O paciente que será registrado pelo Rio Grande do Sul, está internado no Hospital Regional de Araguaína (HRA).

Veja a evolução dos casos de Covid-19 no Tocantins: