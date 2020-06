Até o final de maio, o Tocantins teve 151 internações de pacientes confirmados positivos para a Covid-19, conforme o Relatório Situacional 007 da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Desses números, 110 internações eram em leitos clínicos e 41 em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Covid. Esses dados foram divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo Governo Estadual.

Conforme o relatório, a taxa média de ocupação da rede está em torno de 36% do total de leitos. A SES informa que o Estado atualmente conta com 139 leitos clínicos e 54 leitos de UTI-Covid. Em Palmas são 24 leitos de UTI do Estado, sendo 16 adultos e dois infantis no Hospital Geral de Palmas (HGP) e seis no Hospital Infantil de Palmas (HIP). Já Araguaína conta com 20 leitos de UTI, sendo dez no Hospital Regional de Araguaína (HRA) e dez no Hospital Dom Orione. E em Gurupi, são dez leitos no Hospital Regional de Gurupi (HRG).

Mais leitos

Segundo a gestão estadual, o Tocantins trabalha para a instalação de mais 38 leitos de UTI-Covid, sendo dez no Hospital Regional de Augustinópolis (HRA) e os demais em Araguaína, com 20 no Instituto Sinai e outros oito no Hospital Regional. A SES informou que os equipamentos para a montagem de oito novos leitos já foram enviados para Araguaína. Já em Augustinópolis, os leitos já entrarão em funcionamento nos próximos dias.

Conforme o Governo, o Estado repassou a soma R$ 14,2 milhões e corresponde aos repasses até junho de 2020 do Sistema Único de Saúde (SUS) conforme os valores pactuados com os 139 municípios. Esses recursos são destinados aos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do custeio da prestação dos serviços de saúde hospitalar e/ou ambulatorial e aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica Básica (AFB).

Além disso, o recurso na ordem de mais de R$ 4,5 milhões, oriundo do MS para o custeio de ações do enfrentamento a Covid-19 também foi repassado às gestões municipais, sendo que cada cidade recebeu o valor de R$ 2,90 por habitante, em parcela única.