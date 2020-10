Vida Urbana Com obras em andamento, Hospital Geral de Gurupi passa a receber pacientes para tratamento Covid-19 Saúde do Estado entregou 25 leitos clínicos da unidade de saúde na unidade para atendimento; primeira etapa da construção deve ser entregue ainda esse ano

Apesar das obras ainda estarem em andamento, o Hospital Geral de Gurupi (HGG) passa a receber pacientes para tratamento da Covid-19 neste sábado, 31. Nesta sexta-feira, 30, os primeiros 25 leitos clínicos da unidade de saúde foram entregues pelo Governo do Estado, em uma cerimônia. Com a inauguração, Gurupi passa a contar com 70 leitos, dos quais 20 são Unidades d...