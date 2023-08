A Investco, empresa responsável pela Usina Hidrelétrica de Lajeado (UHE) informou que a população deve ficar atenta com a oscilação na vazão do rio Tocantins próximo a usina.

De acordo com a empresa, a usina vem operando normalmente seguindo os despachos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) com uma defluência média de 500 m3/s e com no máximo duas unidades geradoras operando. Mas com o fim da temporada das praias vai ocorrer oscilações na vazão.

“Portanto a população deve ficar bastante atenta ao comportamento do rio. A empresa ainda destaca que não é possível definir antecipadamente a vazão, já que a programação do ONS depende de vários fatores, considerados na programação energética diária”.

A empresa reforça ainda para que não sejam feitas instalações no leito natural do rio ou em suas margens a partir do fim da temporada.

A Usina Hidrelétrica de Lajeado está situada no Rio Tocantins, entre os municípios de Miracema e Lajeado, a 60 km da capital.