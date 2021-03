Vida Urbana Com novo recorde, Brasil bate mais de 10 mil mortes por Covid-19 em sete dias Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.498 novas mortes pela doença

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 1.498 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, neste sábado (6), o país registrou mais de 10 mil mortes pela doença em sete dias. É a primeira vez desde o início da pandemia que isso acontece.Na última semana, o país completou ainda sete dias seguidos com no...