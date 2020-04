No 38º Boletim Epidemiológico referente a notificações da Covid-19 no Tocantins, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), há um novo caso da doença, identificado nesta terça-feira, 21. Dessa vez, a confirmação é de Araguaína, de um jovem de 24 anos que esteve em viagem ao Pará. Ele apresentou os sintomas clássicos da Covid-19 e está em isolamento domiciliar.

O Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO) realizou 20 exames para Covid-19 nesta terça, e além da confirmação de Araguaína, há outros dois casos positivos. Mas como são de pacientes que moram em São Paulo e no Maranhão, serão notificados ao Ministério da Saúde (MS) por seus respectivos estados.

Além desses casos, um caminhoneiro que está internado no Hospital Regional de Araguaína (HRA) é considerado um caso suspeito da doença, que aguardam resultados dos exames, realizados pelo Lacen. Este deverá ser notificado pela cidade de Santa Helena (GO). Também, segundo o boletim, há um caso de óbito que ocorreu nesta terça em Goiânia (GO) ainda considerado suspeito, mas que, se confirmado, poderá ser contabilizado para o Tocantins, por se tratar de um paciente que residia em Araguaína.

Assim, o Tocantins já notificou ao todo 36 casos confirmados da Covid-19, nas cidades de Palmas (25), Araguaína (06), Cariri do Tocantins (01), Gurupi (01), Dianópolis (01), Paraíso do Tocantins (01) e Tocantinópolis (01).

A SES também destacou que, atualmente, o Tocantins apresenta dois óbitos, 15 pacientes recuperados e dispensados do isolamento e 19 pacientes que estão ainda em isolamento domiciliar, incluindo a paciente que estava internada em hospital da rede pública.