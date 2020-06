Com nove novas mortes registradas em oito municípios, o Tocantins alcança o número de 108 óbitos de pacientes por Covid-19 nesta segunda-feira, 8. A doença no Estado tem letalidade de 1,8% e tem mortes em 33 cidades, sendo que Araguaína tem o maior número com 25, seguido de Araguatins com 13 e Palmas com 9. Esses dados estão no 85º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde.

O Boletim ainda traz a contabilização de 164 novos casos confirmados de pacientes com a infecção nas últimas 24 horas. Com o dado, o Estado chega aos 5.807 diagnósticos posivitos desde o primeiro caso registrado na Capital, sendo que as cidades de Araguaína e Palmas lideram com mais testagens positivas, 2.431 (41,8%) e 806 (13,8%), respectivamente. Além disso, conforme a SES, 2.884 (49,7%) são mulheres e 2.923 (50,3%) são homens.

Ainda dos 5,8 mil casos, a porcentagem de 52,7% ainda são pacientes ativos, ou seja, 3.065 pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar. Outros 45,3% que corresponde a 2.634 pacientes já estão recuperados da doença. A SES, entretanto não traz detalhes dos municípios onde estão os pacientes ativos ou os curados.

Mortes

Esse recorde no número de mortes registrados no Tocantins contabilizou falecimentos ocorridos da última sexta-feira, 5, até está segunda-feira, 8, que tiveram suas confirmações até a divulgação do Boletim informadas à SES. As nove mortes registradas são de pessoas entre 61 e 84 anos, sendo seis homens e três mulheres. Confira:

Mulher de 62 anos, residente de Araguaína, com hipertensão e diabetes, faleceu no dia 5 de junho na Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Homem de 66 anos, residente de Palmas, faleceu no dia 7 de junho no Hospital Regional de Gurupi. Homem de 80 anos, residente de Barra do Ouro, faleceu no dia 5 de junho no Hospital Dom Orione em Araguaína. Mulher de 61 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 7 de junho no Hospital Regional da cidade. Homem de 84 anos, residente de Itaguatins, com insuficiência renal aguda, faleceu no dia 7 de junho no Hospital Dom Orione em Araguaína. Homem de 82 anos, residente de Darcinópolis, com diabetes e hipertensão, faleceu no dia 6 de junho no Hospital Dom Orione em Araguaína. Mulher de 80 anos, residente de Augustinópolis, faleceu no dia 06 de junho no Hospital Dom Orione em Araguaína. Homem de 81 anos, residente de Gurupi, faleceu no dia 8 de junho no Hospital Regional da cidade. Homem de 76 anos, residente de Nova Olinda, com hipertensão, faleceu no dia 7 de junho.

Novos casos

Já os novos casos, conforme o Boletim, são de Araguaína (84), Araguatins (15), Palmas (13), Itapiratins (10), Guaraí (08), Nova Olinda (4), Darcinópolis (3), Esperantina (3), Goiatins (2), Paraíso Tocantins (2), Porto Nacional (2), Wanderlândia (2), Aliança do Tocantins (1), Ananás (1), Aragominas (1), Barra do Ouro (01), Buriti do Tocantins (1), Colinas do Tocantins (1), Figueirópolis (1), Filadélfia (1), Formoso do Araguaia (1), Gurupi (1), Itaguatins (1), Muricilândia (1), Nazaré (1), Santa Fé do Araguaia (1), São Miguel do Tocantins (1) e Tocantinópolis (1).