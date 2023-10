Entre os únicos autodeclarados quilombolas da comunidade Rio Preto que não tiveram a casa incendiada por supostos grileiros na região, um agricultor de 41 anos conta que os suspeitos não atearam fogo por ele estar na casa no dia dos ataques.

Neste ano, ao menos três casas acabaram incendiadas, além de uma tentativa recente. A comunidade informou que as residências existem há anos. Elas estão situadas na área disputada judicialmente pela comunidade tradicional e fazendeiros, em pelo menos duas ações de reintegração de posse conhecidas.

O agricultor contou ao Jornal do Tocantins que, no dia dos incêndios, estava na sua residência quando quatro homens suspeitos chegaram no local em uma picape Amarok. Os homens lhe fizeram uma proposta para compra e pediram para que não plantasse mais, pois iriam gradear.

“Eles incendiaram as outras casas pra lá e vieram aqui, ainda bem que estava aqui. Chegaram, perguntaram se eu queria vender e falei: “não vendo não, tenho que trabalhar”, então falaram que ia gradear tudo e que “trator não tem juízo””, declarou.

Com medo, o agricultor mudou para mais perto das outras famílias, onde também houve uma tentativa de incêndio recente, além de tiros.

“Só venho para molhar as minhas plantas porque tenho medo deles fazerem alguma coisa comigo, me matar aqui, tenho medo demais. Venho aqui, mas morrendo de medo, minha casa é amada, não posso perder ela por nada”.