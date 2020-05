O 52º boletim epidemiológico registrou mais duas mortes por Covid-19, somando ao todo nove óbitos pela doença no Tocantins até esta quarta-feira, 6. As duas mortes ocorreram nos municípios de Augustinópolis, Norte, e Miranorte, Centro do Estado.

O paciente de Augustinópolis era um idoso de 83 anos, diabético e hipertenso. O homem estava internado no Hospital Regional da cidade, faleceu no último sábado, 2, mas o resultado do seu exame saiu nesta terça-feira, 5.

Também com resultado confirmado nesta terça, o falecimento em Miranorte ocorreu no mesmo dia. O paciente era um homem de 49 anos com doença cardiovascular crônica, hipertensão e obesidade, estava internado no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Recorde

Além dos novos registros de morte o Tocantins contabilizou 48 novos diagnósticos positivos pela Covid-19, sendo 34 pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacem) e 14 em testes rápidos. Com esse novo recorde no número de testes positivos o Estado chega a 351 pacientes com a doença. Além disso, o Tocantins tem três exames de pacientes de outros estados que serão contabilizados para os Estados de Goiás e Maranhão.

Conforme o boletim, sobre os novos casos registrados são nas cidades de Palmas (4), Araguaína (12), Gurupi (1), Cariri do Tocantins (4), São Miguel do Tocantins (9), Nova Olinda (4), Paraíso do Tocantins (2), Abreulândia (1), Araguatins (1), Augustinópolis (1), Barrolândia (1), Colinas do Tocantins (1), Tabocão (1), Fátima (1), Sítio Novo do Tocantins (1), Tocantinópolis (1), Palmeiras (1), Filadélfia (1) e Wanderlândia (1).

Um dado que chama atenção, é que dos novos pacientes doentes, 19 são de jovens entre 20 e 39 anos e outros 17 entre 40 e 59 anos. Dos números totais a situação é a mesma, entre 20 e 39 anos está a maior parcela dos pacientes infectados, sendo 156 que representa 44% dos diagnósticos positivos, e 120 com idade entre 40 e 59, assim 34%.

São ainda 184 homens (52,4%) e 167 mulheres (47,5%) com a doença.

Total

Atualmente, dos 351 casos positivos contabilizados desde que a pandemia chegou ao Tocantins, 290 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e outros 52 pacientes estão recuperados e. Dos recuperados, o boletim traz que são 29 em Palmas e 19 em Araguaína, já Gurupi, Cariri, Tocantinópolis e Couto Magalhães tem, em cada município, um paciente recuperado.

Já no que se refere à totalidade dos casos no Tocantins, são Araguaína com 129, Palmas com 102 (2 óbitos), Gurupi 18, São Miguel 18, Guaraí 10, Cariri 11, Paraíso 7 (1 óbito), Couto Magalhães 6, Wanderlândia 6, Tabocão 5, Nova Olinda 5, Augustinópolis 4 (2 óbitos). Além disso, são 3 casos em cada município, sendo Miranorte (1 óbito), Porto Nacional, Colinas e Sitio Novo (óbito). Já Tocantinópolis e Araguatins são 2 casos. Por fim outras 14 cidades tem 1 caso cada, sendo elas Abreulândia, Aguarnópolis (1 óbito), Ananás, Axixá, Barrolândia, Bandeirantes, Dianópolis, Filadélfia, Fátima, Lizarda (1 óbito), Miracema, Sampai, Novo Acordo e Palmeiras.

O Estado possui uma plataforma para a população acompanhar os números, confira aqui, além disso, diariamente a Secretaria Estadual de Saúde divulga as informações atualizadas dos diagnósticos novos da doença.