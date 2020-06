Vida Urbana Com mais 41 diagnósticos, Estado já tem 6.972 casos confirmados de Covid-19 Além desses números, 132 pessoas já perderam a vida por causa da doença

Após a análise de 96 amostras no último sábado, 13, o 91º Boletim Epidemiológico com as notificações da Covid-19 no Tocantins divulgou que há mais 41 diagnósticos positivos para a doença. Assim, o total de pessoas que foram diagnosticadas com a doença até este domingo, 14, é 6.972. Destes, 3.780 pacientes estão recuperados e 3.060 se encontram em isolamento domiciliar o...