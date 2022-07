Vida Urbana Com média móvel de casos em alta de 329% e internados em 283%, visitas em hospitais seguem proibidas Medida está prorrogada pela secretaria da Saúde por tempo indeterminado

Entre 1º de junho e esta segunda-feira, 4 de julho, a média móvel de internados por Covid-19 subiu 283% nos hospitais tocantinenses. No mês passado, segundo o portal Integra Saúde, o número total de internações chegou a 58. Em quatro dias de julho, são 11 as internações totais. No mesmo período, a média móvel de casos subiu 329%. Era de 149,14 no dia...