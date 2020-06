Vida Urbana Com laudo de Junior Geo, Assembleia passa a ter 1 a cada 6 deputado infectado por Covid-19 Deputado fez teste particular no dia 23 e resultado saiu às 18h de domingo, 28; ele está isolado em casa

O deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS) teve laudo positivo para Covid-19 confirmando na noite de domingo, 28, em teste feito na rede privada de Palmas. Com o resultado do parlamentar já somam quatro deputados infectados o que dá uma confirmação em cada grupo de seis deputados estaduais. A Assembleia fechou as portas desta segunda-feira a...