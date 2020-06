Vida Urbana Com investimento de R$ 11,6 mi, nova sede do Quartel dos Bombeiros deve ser entregue em 16 meses Lançamento da pedra fundamental da obra ocorreu nesta terça-feira

Com previsão de término nos próximos 16 meses, o Governo do Tocantins lançou nesta terça-feira, 9, a pedra fundamental da obra de construção da nova sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/TO). A construção orçada no valor de R$ 11,6 milhões, com emendas parlamentares e contrapartida do Estado, terá uma área de uma área de 3,5 mil m². Conforme os Bom...