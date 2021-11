Vida Urbana Com inscrições abertas para competidores, UFT realiza I Festival do Pequi em Gurupi em dezembro Iniciativa visa fortalecer e estimular a gastronomia regional e o desenvolvimento local e regional

Estão abertas até 23 de novembro as inscrições para o I Festival do Pequi em Gurupi. O evento está marcado para os dias 1 a 3 de dezembro e é realizado pela Universidade Federal do Tocantins, pelo Câmpus de Gurupi, em parceria com a Prefeitura de Gurupi. Conforme a UFT, a iniciativa visa fortalecer e estimular a gastronomia regional e também proporcionar o dese...