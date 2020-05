Com incidência de 229,58 casos por 100.000 habitantes, o Tocantins registrou um novo recorde no número de diagnósticos positivos para a Covid-19 nesta sexta-feira, 29. São 335 novas notificações que contabilizam 3.611 residentes tocantinenses que contraíram essa doença, sendo aproximadamente 56% dos casos em duas cidades, Araguaína (1.517) e Palmas (532), conforme o 75º Boletim Epidemiológico.

Os números da SES atualizados diariamente, também registraram duas novas mortes de pacientes infectados nesta sexta, chegando ao total de 70 óbitos no Estado, chegando à letalidade de 1,9%. Além disso, outros 2.412 pacientes são ativos, ou seja, ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, que ainda correspondem à maioria dos diagnosticados positivos com 66,7%. Já outros 1.129 pacientes estão recuperados, 31,2%.

Mortes

Conforme o Boletim, as duas novas mortes confirmadas nesta sexta-feira são de um homem de 77 anos diabético e hipertenso que era residente de Araguatins, e outro homem de 42 anos com obesidade residente de Araguaína. As duas cidades com novos registros de mortes também são as com mais casos confirmados pela SES, sendo Araguaína com 18 e Araguatins com 10. Já a Capital está em terceiro no ranking de falecimentos com sete casos.

O Tocantins mesmo com o número alto de mortes ainda está bem abaixo da taxa de letalidade do Brasil, que nesta quinta-feira, 28, registrava 6,1 %. Já no que se refere à mortalidade, os dados do Ministério da Saúde (MS) mostram que no Estado o número é 4,3 e no País é 12,7 por 100 mil habitantes . Ainda segundo o MS, o norte brasileiro é que tem essa taxa mais alta, sendo 28,8.

Recuperados

Segundo a SES, os mais de 1,1 mil recuperados são residentes de 22 cidades, ou seja, 25% do total de municípios que registram ao menos um caso de Covid-19 confirmado. Ao todo são 88 cidades tocantinenses com pacientes infectados. As cidades de Araguaína e Palmas têm os maiores número de recuperados, sendo 660 e 248. Esses números correspondem a 43,5% dos casos no município do Norte e 46,6% na Capital.

Além disso, Paraíso e Gurupi tem 45 curados, cada. Já Cariri e São Miguel tem 32 recuperados, também em cada cidade. Os demais são Augustinópolis 19, Araguatins 13, Colinas 8, Porto Nacional 6, Couto Magalhães 5, Formoso do Araguaia 3, Abreulândia 3, Aurora 2, Wanderlândia 2, além de mais um caso em cada um dessas localidades: Aguiarnópolis, Aliança, Campos Lindos, Dianópolis, Fátima, Tocantinópolis e Goiatins.

Novos Casos

Dos 335 novos casos, conforme o Boletim, são 179 mulheres e 156 homens, em 37 municípios. Confira: Araguaína (125), Xambioá (37), Palmas (35), Sítio Novo do Tocantins (20), Colinas do Tocantins (12), Tocantinópolis (12), São Miguel do Tocantins (11), Filadélfia (9), Nova Olinda (9), Praia Norte (6), Formoso do Araguaia (5), Itaguatins (5), Sampaio (5), Aguiarnópolis (3), Araguatins (3), Buriti do Tocantins (3), Darcinópolis (3), Gurupi (3), Lagoa da Confusão (3), Paraíso do Tocantins (3), Aragominas (2), Augustinópolis (2), Axixá do Tocantins (2), Cachoeirinha (2), Fátima (2), Porto Nacional (2), Araguanã (01), Barra do Ouro (01), Esperantina (1), Guaraí (01), Itapiratins (1), Maurilândia do Tocantins (1), Miracema do Tocantins (1), Palmeiras do Tocantins (1), Pindorama do Tocantins (1), Santa Fé do Tocantins (1) e Wanderlândia (1).