Vida Urbana Com incentivo à doação voluntária de sangue, Hemorrede e Conselho faz campanha com enfermeiros Iniciativa, que começa na próxima semana, tem o intuito de motivar profissionais e despertar o interesse na doação de sangue

Começa na próxima semana, a Campanha de Incentivo à Doação Voluntária de Sangue no Tocantins, em alusão ao Dia do Doador Voluntário de Sangue, comemorado anualmente em 25 de novembro. A iniciativa realizada entre profissionais da enfermagem começa na segunda-feira, 16, com atuação do Hemorrede do Tocantins em conjunto do Conselho Regional de Enfermagem. Conforme o Hemo...