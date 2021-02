Vida Urbana Com foco no diálogo, CNBB e Conic lançam Campanha da Fraternidade 2021 O tema é “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) lançaram nesta quarta-feira (17) a Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 com o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade”. De acordo com o secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado,...