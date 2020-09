Nesta quarta-feira, 9, durante passagem por Gurupi, o governador Mauro Carlesse (DEM) disse que 22 leitos clínicos no Hospital Geral de Gurupi (HGG) serão colocados em funcionamento nos próximos dias para atender pacientes acometidos pela Covid-19. O chefe do executivo estadual visitou as obras da unidade acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini.

De acordo com a assessoria do governo estadual, parte da obra está praticamente pronta e por isso a decisão de colocar os leitos em atividade. "Viemos aqui justamente para isso, reforçar o atendimento em Gurupi e na região sul", afirmou Carlesse durante a visita. Além dos novos leitos do HGG, o governador anunciou a ampliação de dez para 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Hospital Regional da cidade. Segundo informações do governo, os novos leitos vão começar a receber pacientes a partir da próxima segunda-feira, 14.

Chefe da saúde no Estado que já registrou 56.684 casos de Covi-19, com 762 óbitos por complicações da doença, Edgar Tollini, explicou que a ala a ser ocupada no HGG será completamente isolada para garantir segurança aos funcionários da obra, portanto serão realizadas algumas adequações. "Os funcionários ficarão isolados e, para isso, vamos fazer adequações no local para garantir o máximo de proteção aos trabalhadores", frisou.

De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta quarta-feira, Gurupi já registrou 2.910 pessoas infectadas pela Covid-19, com 41 mortes por conta da doença.

Obras

O governo explica que a primeira etapa do HGG está em fase de acabamento e comporta bloco para pronto-socorro infantil e adulto, bloco do ambulatório, bloco administrativo, rampa, passarela e escada. Segundo explicou a gestão, após a conclusão desta etapa, será realizada a licitação da etapa seguinte com a inclusão de blocos de enfermarias, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. A capacidade total do hospital será de 200 leitos. A nova estrutura também contará com um auditório para aproximadamente 200 pessoas, elevador e captação de energia solar para aquecimento de água.

Segurança

Ainda em Gurupi, em solenidade realizada no 4° Batalhão da Polícia Militar (4° BPM), o governador entregou 180 pistolas glock calibre .40, duas carabinas IA2 calibre 5.56, um fuzil IA2 e equipamentos de combate ao novo Coronavírus, como respiradores, medidores de pressão, aventais e outros. Durante o evento de entrega, a gestão estadual lançou a Operação Cidade Blindada, que tem objetivo de patrulhar a região sul do Estado, para coibir roubos a bancos, tráfico de drogas e a criminalidade de uma forma geral.

Presenças

Sem a presença do Prefeito Laurez Moreira (PSDB), que já chegou a trocar farpas com o governador por meio de vídeos divulgados nas redes sociais, a visita de Carlesse a Gurupi foi acompanhada pelos secretários de Estado da Comunicação, Élcio Mendes; da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar; da Segurança Pública, Cristiano Sampaio; da Casa Militar, coronel Silva Neto; além do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jaizon Veras.