Vida Urbana Com exumação de corpo, Polícia descobre que servidor público morreu ao ser estuprado e esganado Vítima teria sido atacada com uma garrafa de gelo, estuprada e esganada pelo suspeito, que rapidamente providenciou o enterro afirmando que a morte tinha ocorrido de causas naturais; suspeito está preso e a motivação do crime seria uma dívida de R$ 50,00

Após a exumação de um corpo para a investigação da morte em Rio dos Bois, a Polícia Civil divulgou a conclusão do inquérito e concluiu que o funcionário público Josivam Alves Fidélis, de 28 anos, não tinha morrido de causas naturais e sim vítima de um homicídio. O crime ocorreu em junho deste ano e, ainda nesta semana a prisão do principal suspeito do crime, um homem d...