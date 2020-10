Vida Urbana Com expectativa de 445 mil filhotes, Projeto Quelônios monitora de 1,5 mil ninhos no Araguaia Iniciativa visa evitar a depredação dos ambientes de eclosão de 445 mil tartarugas e tracajás

Com previsão de nascimento de 445 mil filhotes de tartarugas e tracajás neste ano, o Projeto Quelônios do Tocantins inicia o monitoramento dos ambientes de eclosão nas margens do rio Araguaia e seus afluentes. Esse monitoramento ocorre para evitar a depredação dos 1,5 mil ninhos demarcados ainda em setembro pelos envolvidos no projeto, conforme o Instituto Natureza d...