Vida Urbana Com dez dias do fim da campanha, TO somente atingiu 63% da meta de vacinação contra influenza Das 534.635 pessoas dentro dos públicos alvos, somente 343.047 receberam o imunizante

Com apenas 63% da meta de vacinação contra influenza atingida, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou a baixa adesão a campanha no Tocantins. Das 534.635 pessoas dentro dos públicos alvos, somente 343.047 compareceram para receber as doses até está segunda-feira, 28, conforme os dados da Gerência de Imunização da SES. “O número é preocupante, visto ...