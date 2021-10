Vida Urbana Com decisão, Estado conclui plano de retomada de acompanhantes em maternidades Documento estabelece critérios e procedimentos para admissão dos acompanhantes nas unidades e atende a determinação da Justiça do final de agosto que dava 30 dias para a elaboração desse plano

Com o fim do prazo estipulado pela Justiça Estadual, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) finalizou o plano de retomada dos acompanhantes nas maternidades sob gestão estadual. O Jornal do Tocantins teve acesso ao documento com as medidas que devem ser adotadas pelas unidades hospitalares, equipes de saúde, gestantes e acompanhantes. Esse documento descreve quais ...