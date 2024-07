Vida Urbana Com bolsas de até R$ 2 mil, Ministério Público Federal abre vagas para estagiários no Tocantins Oportunidade é para estudantes de nível superior e pós-graduação na área de Direito. As inscrições começam nesta segunda-feira (15) e seguem até 18 de agosto

O Ministério Público Federal (MPF) abriu processo seletivo para estagiários no Tocantins, oferecendo vagas para estudantes de Direito, tanto na graduação quanto na pós-graduação. O valor das bolsas é de até R$ 2 mil, além de auxílio transporte. As inscrições começam nesta segunda-feira (15) e vão até 18 de agosto. Para mais detalhes, acesse o edital completo aqui No Tocantins, os candidatos de...