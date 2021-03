Vida Urbana Com boletim epidemiológico da Covid-19 desatualizado há três meses MPTO aciona Miracema na Justiça Recomendação Administrativa solicita que o município divulgue diariamente, até às 19 horas, os dados do boletim epidemiológico na aba Covid do Portal Transparência e nas redes sociais

A cidade de Miracema do Tocantins, região central do Estado, que segundo dados do IBGE estimava uma população na casa dos 17 mil habitantes em 2020, foi acionada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio de uma Ação Civil Pública (ACP) da 2º Promotoria de Justiça, nesta quinta-feira, 11, por “ausência de informações à população sobre a situação de casos d...