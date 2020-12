Vida Urbana Com avanço da Covid, brasileiros mudam planos do Réveillon, sozinhos e sem abraços Conheça histórias de quem cancelou viagem e fará festa virtual no Ano-Novo

Nunca antes as pessoas tiveram tanta dificuldade para dar um abraço. Com o avanço da pandemia do novo coronavírus e a chegada das festas de fim de ano, pode ficar ainda mais difícil para o brasileiro, acostumado a contato físico. Mas se cuidar é preciso. Na sexta passada (11), o Brasil registrou mais de 180 mil mortes pela Covid-19 e a 6,8 milhões de casos. Com o ...