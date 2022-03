Vida Urbana Com apoio do MP, cotista volta a estudar após ser barrada pela Unitins: “Não desista dos sonhos” Em duas semanas, diarista Maria do Reis e a 10ª Promotoria de Justiça contornam exclusão de cotista que havia sido barrada por não apresentar autodeclaração de parda

Por volta das 10h do dia 21 de março, a diarista Maria Aparecida dos Reis, de 31 anos, recebeu no aplicativo de mensagem o comunicado da 10ª Promotoria de Justiça da Capital: o órgão ministerial havia conseguido reverter sua exclusão do curso de Pedagogia da Unitins e ela só precisava procurar a secretaria da universidade para voltar à sala de aula. “Graças a Deus não ...