Com 914 novos casos confirmados e sete novas mortes por Covid-19, Tocantins acumula 35.403 diagnósticos positivos e 500 óbitos em 152 dias com registros da doença. Esses dados são do Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 14, confeccionado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Conforme a SES, atualmente o Estado tem 21.896 pacientes estão recuperados e 13.007 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar. Ou seja, cerca de um terço do total de casos confirmados durante a pandemia ainda são de infectados com a doença ativa.

Conforme o Boletim, são seis cidades com mais de mil casos, sendo: Araguaína com 9.006, Palmas 8.222, Gurupi 1.746, Porto Nacional 1.375, Colinas do Tocantins 1.187, Paraíso do Tocantins 1.004. Esses números são os acumulados por município, a SES não traz detalhes de ativos e curados em seu boletim diário. Outras 37 cidades têm entre 900 e 100 diagnósticos para a doença de março até agora.

Nesta sexta, o Tocantins contabilizou 914 novos casos da Covid-19 em 70 municípios, sendo que a Capital lidera com mais 409 registros e se aproxima de Araguaína, que nestes cinco meses de pandemia sempre liderou o ranking disparada, entretanto a diferença atualmente é de com cerca de 800 casos entre as duas cidades.

Com relação às mortes informadas nesta sexta são casos de seis cidades e ocorridos tanto nos últimos dias de agosto, com registros ainda de julho. O Boletim informa que 86 cidades das 139, que já tiveram ou tem casos da doença, tem mortes confirmadas para complicações causadas pela Covid-19.

Os casos divulgados pela SES nesta data são de uma mulher de 55 anos residente de Araguanã, um homem de 74 anos com hipertensão e diabetes morador de Araguaçu, um homem de 68 anos com hipertensão e em tratamento para hanseníase de Araguatins. Também há dois casos e residentes de Palmas, uma mulher de 65 anos e um homem de 79, ambos com hipertensão. Os dois últimos registros são de Araguaína, sendo uma mulher de 49 anos com hipertensão e diabetes e outra de 88 anos.